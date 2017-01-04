ММК им. Ильича в 2016г увеличил выпуск проката на 7%

Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича (ММК, Донецкая обл.), входящий в группу "Метинвест", в 2016 году нарастил выпуск общего проката, по оперативным данным, на 7% по сравнению с 2015 годом - до 2,472 млн тонн.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" на предприятии, производство стали за год возросло на 3,5% - до 2,737 тыс. тонн, чугуна – на 6,9%, до 3,815 млн тонн.

В декабре ММК произвел 201 тыс. тонн общего проката, 241 тыс. тонн стали, 349 тыс. тонн чугуна, тогда как в предыдущем месяце - 181 тыс. тонн общего проката, 173 тыс. тонн стали, 310 тыс. тонн чугуна.

Как сообщалось, ММК им. Ильича в 2015 году сократил выпуск общего проката на 26,6% по сравнению с 2014 годом - до 2,311 млн тонн, стали - на 25,4%, до 2,645 млн тонн, чугуна – на 15,5%, до 3,568 млн тонн.

ММК им. Ильича входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".