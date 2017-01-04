Фондовые индексы Азии растут в среду, доллар дорожает к иене и стабилен в паре с евро

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в среду повышаются вслед за бурным ростом японского рынка на ожиданиях дальнейшего ослабления иены, инвесторы приветствуют позитивные статданные из США, сообщает CNBC.

Доллар практически не меняется в паре с евро, однако дорожает по отношению к иене уже четвертую сессию подряд, в том числе благодаря росту доходности US Treasuries. Кроме того, в среду вечером участники рынка ждут публикации протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 0,8%.

Японский индикатор Nikkei 225, возобновивший торги 4 января впервые после новогодних празднований, подскочил на 2,5%, тогда как более широкий индекс Topix прибавил 2,3%.

В число компаний, растущих с опережением рынка, входят банки и Mitsubishi UFJ (+3,5%) и Shinsei Bank (+3,6%), автоконцерны Honda Motor (+4,4%) и Toyota Motor (+3,1%), а также торговый дом Mitsubishi Corp. (+4,4%).

Китайский Shanghai Composite повысился на 0,6%, Shenzhen Composite - на 0,9%, однако гонконгский Hang Seng опустился на 0,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,1%, как и индийский Sensex с южнокорейским Kospi, новозеландский S&P/NZX 50 - на 0,8%.

Евро к 8:15 кв 4 января стоил $1,0403 по сравнению с $1,0405 на закрытие североамериканского рынка во вторник.

Курс доллара к иене поднялся со 117,75 до 118,12 иены, евро в паре с японской нацвалютой также дорожает - до 122,88 иены против 122,53 накануне.

Накануне доллар обновил максимум за 14 лет - индекс WSJ Dollar поднялся на 0,3%, до самой высокой отметки с середины 2002 года. На азиатских торгах в среду индикатор прибавил 0,1%.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в декабре 2016 года повысился до 54,7 пункта, максимума с декабря 2014 года, по сравнению с 53,2 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Превышение отметки в 50 пунктов говорит об усилении деловой активности. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали роста индекса до 53,5 пункта.

Вслед за восстановлением цен на нефть после резкого падения во вторник дорожают бумаги нефтегазовых компаний: Japan Petroleum Exploration - на 2,8%, Inpex Corp. - на 1,6%, Oil Search - на 1,4%.

Цены на цветные металлы повышаются в среду, в том числе никель подорожал на 1,4%, до $10050 за тонну, цинк - на 1,7%.

Золото держится у максимума за три недели, поскольку участники рынка ожидают увеличения спроса в Китае перед празднованием Нового года по лунному календарю в конце января. Спотовая цена золота в слитках поднялась на 0,2%, до $1161,05 за тройскую унцию.