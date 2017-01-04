Фондовые индексы США выросли в 1-ю сессию нового года,

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник вслед за ралли в Азии и Европе на фоне позитивных статданных, однако к концу сессии подъем замедлился, поскольку повышение цен на нефть сменилось резким падением.

Dow Jones Industrial Average прибавил почти 120 пунктов, но так и не достиг важной психологической отметки в 20 000 пунктов, которая станет новым рекордом.

В первую торговую сессию 2017 года участники рынка положительно отреагировали на данные о промышленной активности Китая, Европы и США.

В понедельник биржи США были закрыты в связи с празднованием Нового года.

По итогам 2016 года Dow Jones подскочил более чем на 13%, Standard & Poor's 500 - на 9,5%, Nasdaq Composite - на 7,5%.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в декабре 2016 года повысился до 54,7 пункта, максимума с декабря 2014 года, по сравнению с 53,2 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Превышение отметки в 50 пунктов говорит об усилении деловой активности.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали роста индекса до 53,5 пункта.

Значение индекса менеджеров закупок (PMI) для перерабатывающей промышленности Китая в декабре составило 51,4 пункта, немного снизившись по сравнению с уровнем предыдущего месяца в 51,7 пункта - рекордным с июля 2014 года, сообщило Государственное статистическое управление КНР. Аналогичный индикатор, рассчитываемый Caixin Media и Markit, в декабре вырос до рекордных 51,9 пункта с 50,9 пункта месяцем ранее.

По итогам сессии 3 января февральский контракт на нефть WTI подешевел на 2,6%, до $52,33 за баррель, тогда как нефть Brent с поставкой в марте опустилась на 2,4% - до $55,47 за баррель. Ранее в ходе торгов котировки WTI поднимались выше $55 за баррель, Brent - выше $58.

В число лидеров роста в США во вторник вошли производитель спорттоваров Nike Inc. (+2,3%) и оператор связи Verizon Communications (+2,3%), тогда как в минусе остались страховщик Travelers Cos. Inc. (-1,2%) и McDonald's Corp. (1,7%).

Цена бумаг Xerox Corp. взлетела на 20% после того, как Credit Suisse повысил их рейтинг до "выше рынка".

Заметный подъем продемонстрировали и бумаги финансовых компаний - их индекс в составе S&P 500 повысился на 1%, Morgan Stanley и State Street прибавили 1,9% и 2% соответственно.

Бумаги General Motors Co. подорожали на 0,9%, проигнорировав критику автоконцерна со стороны избранного президента США Дональда Трампа. "General Motors беспошлинно провозит через границу и отправляет автодилерам в США собранные в Мексике Chevy Cruze, - написал Д.Трамп в Twitter. - Производите в США или платите большие налоги на границе!"

Курс акций PayPal увеличился на 2% после того, как аналитики Monness Crespi улучшили их рейтинг до "покупать".

Рыночная стоимость Alon USA Energy Inc. подскочила на 11,1% в связи с объявлением о консолидации всех ее акций компанией Delek US Holdings Inc. Объединенная компания со стоимостью предприятия около $2,8 млрд займется освоением месторождений в Пермском нефтегазоносном бассейне. Delek увеличила капитализацию на 5%.

Цена акций фармкомпании Inotek Pharmaceuticals Corp. рухнула на 71,3% после провальных результатов на последних этапах испытаний нового препарата для лечения глаукомы.

Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся 3 января на 119,16 пункта (0,60%) - до 19881,76 пункта.

Standard & Poor's 500 по итогам сессии вырос на 19 пунктов ровно (0,85%) - до 2257,83 пункта.

Значение Nasdaq Composite увеличилось на 45,97 пункта (0,85%) - до 5429,08 пункта.