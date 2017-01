Рынок акций США начал 2017 год с позитива

Американские фондовые индексы поднимаются в начале торгов во вторник на 0,6-0,7% вслед за ралли в Азии и Европе и повышением цен на нефть.

В первую торговую сессию 2017 года участники рынка положительно реагируют на данные о промышленной активности Китая и ждут информации о деловой активности в промышленности США.

В понедельник биржи США были закрыты в связи с празднованием Нового года.

По итогам 2016 года Dow Jones подскочил более чем на 13%, Standard & Poor's 500 - на 9,5%, Nasdaq Composite - на 7,5%.

Институт управления поставками (ISM) в 17:00 кв обнародует рассчитываемый им индекс деловой активности производственного сектора США (ISM Manufacturing) за декабрь. По оценкам экономистов, ISM Manufacturing вырос в прошлом месяце до 53,5 пункта с 53,2 пункта в ноябре.

Превышение показателем уровня в 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в обрабатывающих отраслях США.

Значение индекса менеджеров закупок (PMI) для перерабатывающей промышленности Китая в декабре составило 51,4 пункта, немного снизившись по сравнению с уровнем предыдущего месяца в 51,7 пункта - рекордным с июля 2014 года, сообщило Государственное статистическое управление КНР. Аналогичный индикатор, рассчитываемый Caixin Media и Markit, в декабре вырос до рекордных 51,9 пункта с 50,9 пункта месяцем ранее.

Кроме того, поддержку рынку акций оказывают и цены на нефть: февральский контракт на WTI подорожал на 2,2%, до $54,90 за баррель.

Ралли в США возглавляют бумаги финансовых компаний - их индекс в составе S&P 500 поднялся на 1,4%, Morgan Stanley и State Street прибавили по 2,2%.

Бумаги General Motors Co. подорожали на 1,2%, проигнорировав критику автоконцерна со стороны избранного президента США Дональда Трампа. "General Motors беспошлинно провозит через границу и отправляет автодилерам в США собранные в Мексике Chevy Cruze, - написал Д.Трамп в Twitter. - Производите в США или платите большие налоги на границе!"

Курс акций PayPal поднялся на 2,2% после того, как аналитик Monness Crespi улучшили их рейтинг до "покупать".

Рыночная стоимость Alon USA Energy Inc. подскочила на 8% в связи с объявлением о консолидации всех ее акций компанией Delek US Holdings Inc. Объединенная компания со стоимостью предприятия около $2,8 млрд займется освоением месторождений в Пермском нефтегазоносном бассейне.

Цена акций фармкомпании Inotek Pharmaceuticals Corp. рухнула на 67,6% на торгах в Нью-Йорке после провальных результатов на последних этапах испытаний нового препарата для лечения глаукомы.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:51 кв поднялся на 124,79 пункта (0,63%) - до 19887,39 пункта.

Standard & Poor's 500 к этому времени вырос на 14,58 пункта (0,65%) - до 2253,41 пункта.

Значение Nasdaq Composite увеличилось на 37,37 пункта (0,69%) - до 5420,48 пункта.