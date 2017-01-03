Потребительские цены в Турции подскочили в декабре на 8,5%, сильнее прогнозов

Потребительские цены в Турции в декабре 2016 года подскочили на 8,53% в годовом выражении из-за существенного подорожания продуктов питания, алкогольных напитков и табачной продукции.

В ноябре инфляция составляла 7%, и опрошенные Bloomberg аналитики в среднем ожидали роста цен в декабре на 7,5%. Темпы инфляции непрерывно снижались с июля.

Продукты подорожали в декабре на 5,7% в годовом выражении, алкоголь и табак - на 32%. Цены на транспортные услуги увеличились на 12,4% из-за подорожавшего топлива и падения курса нацвалюты.

Потребительские цены без учета еды и энергоносителей увеличились в декабре на 7,5% в годовом выражении.

В минувшем году ЦБ Турции уже предупреждал о возможном скачке цен по причине роста стоимости нефти и продуктов, а также повышения налогов. По мнению аналитика Odeabank Сакира Турана, декабрьская инфляция превзошла практически все прогнозы, однако, скорее всего, была в рамках допустимых значений для Центробанка, и каких-либо изменений ДКП ждать в ближайшее время не стоит.