ТЭС и ТЭЦ Украины за 11 мес. увеличили потребление угля на 8,2%

Тепловые электростанции (ТЭС) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) Украины в январе-ноябре 2016 года увеличили потребление угля на 8,2% (на 2 млн 125,9 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2015 года – до 28 млн 187,1 тыс. тонн.

По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, в ноябре-2016 потребление угля ТЭС и ТЭЦ сократилось на 3,2% (на 86,3 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем 2015 года – до 2 млн 636,4 тыс. тонн.

Как сообщалось, ТЭС и ТЭЦ Украины в 2015 году сократили потребление угля на 17,6% (на 6 млн 127,5 тыс. тонн) по сравнению с 2014 годом – до 28 млн 637,6 тыс. тонн.