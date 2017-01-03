Экономика

16:18 03.01.2017

ТЭС и ТЭЦ Украины за 11 мес. увеличили потребление угля на 8,2%

Тепловые электростанции (ТЭС) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) Украины в январе-ноябре 2016 года увеличили потребление угля на 8,2% (на 2 млн 125,9 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2015 года – до 28 млн 187,1 тыс. тонн.

По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, в ноябре-2016 потребление угля ТЭС и ТЭЦ сократилось на 3,2% (на 86,3 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем 2015 года – до 2 млн 636,4 тыс. тонн.

Как сообщалось, ТЭС и ТЭЦ Украины в 2015 году сократили потребление угля на 17,6% (на 6 млн 127,5 тыс. тонн) по сравнению с 2014 годом – до 28 млн 637,6 тыс. тонн.

ВАЖНОЕ

Закон о снижении "зеленого" тарифа для крупных солнечных электростанций в 1,8 раза вступил в действие

Кабмин выделит средства на перезахоронение Олеся

Госбюджет Украины по доходам недовыполнен на 1,7%

Нацбанк с 4 января втрое снизил для физлиц предельную сумму расчетов наличными

Сбор в 2% при покупке наличной валюты утратил силу

ПОСЛЕДНЕЕ

Рынок акций США начал 2017 год с позитива

Потребительские цены в Турции подскочили в декабре на 8,5%, сильнее прогнозов

Индонезия разорвала партнерские соглашения с JPMorgan из-за снижения оценки рынка акций

Кабмин распространил действие плана по обустройству границы с РФ и админграницы с Крымом на границу с Молдовой

Украина за 11 мес. снизила транзит нефти в Европу

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
TVgid.ua
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Недвижимость в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА