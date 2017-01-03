Минэкономразвития зарегистрировало индустриальный парк "Житомир-Схид"

Министерство экономического развития и торговли в конце октября 2016 года зарегистрировало индустриальный парк "Житомир-Схид" (Zhytomyr-East) площадью 24,73 га, говорится в сообщении на сайте министерства.

"Функциональное назначение индустриального парка – производство строительных материалов, машиностроение, приборостроение, деревообработка, производство товаров легкой и пищевой промышленности, IТ-технологии, строительство логистического центра и центра по техническому обслуживанию и ремонту самолетов", - отмечает МЭРТ.

Ведомство указывает, что инициатором создания парка сроком на 40 лет выступил Житомирской городской совет.

МЭРТ указывает, что этот парк стал 15-м в едином реестре индустриальным парков, а управляющая компания у него в настоящее время отсутствует.

Всего в 15 индустриальных парках, согласно реестру МЭРТ, зарегистрирован пока лишь один участник – ООО "Шосткинский элеватор" в индустриальном парке "Свема".

Житомирский горсовет принял решение о создании и утвердил концепцию создания парка "Житомир-Схид" 21 июля 2016 года. Позднее мэр города Сергей Сухомлин сообщил об интересе как минимум шести инвесторов стать участником проекта. Среди них он называл, в частности, австрийскую компанию Hirsch Servo, которая рассматривала возможность создания производства фасадных плит из пенопласта и упаковки для бытовой техники с объемом инвестиций около EUR5 млн.

Участок, на котором планируется развивать парк, расположен в восточной части города по трассе Киев-Чоп.