Экономика

15:13 03.01.2017

"Укроборонсервис" и американская "Aeroscraft" будут производить в Украине винтовки М16

Государственное предприятие "Укроборонсервис", входящее в состав государственного концерна "Укроборонпром", совместно с американской компанией "Aeroscraft" будет производить стрелковое оружие по стандартам НАТО в Украине.

Как сообщается на сайте "Укроборонпром", первым проектом станет М16.

Соответствующие договоренности достигнуты по результатам подписанного меморандума о сотрудничестве между двумя компаниями.

"Первым оружием, которое по пилотному проекту будет произведено в Украине, станет автоматическая винтовка М16 модели WAC47. Изготовление оружия по стандарту НАТО является важной частью развития и реформирования украинского ОПК", - цитирует пресс-служба главу "Укроборонсервис" Сергея Микитюка.

Заместитель главы государственного концерна "Укроборонпром" Владимир Коробов отметил, что переход на международные стандарты НАТО является частью стратегии реформирования и развития отечественного ОПК.

"Полгода назад мы впервые ее представили, а уже сегодня мы начинаем производство натовского оружия для украинской армии", - говорится в сообщении на сайте "Укрборонпром".

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