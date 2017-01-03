Кабмин выделит средства на перезахоронение Олеся

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что Кабинет министров выделит средства, необходимые на перезахоронение поэта Александра Олеся, а при Министерстве культуры будет создана межведомственная комиссия, которая будет заниматься вопросами перезахоронения выдающихся украинцев.

"Прах Александра Олеся, так же, как и сотен других выдающихся украинцев, должен быть похоронен на родной земле с согласия его родственников. Ситуация, которая сложилась с Александром Олесем, снова подняла на поверхность вопрос создания украинского пантеона в столице Украины. Сейчас МИД принимает все необходимые меры для скорейшего решения этого вопроса в Чехии. В свою очередь, правительство выделит все необходимые средства для перевозки останков одного из самых выдающихся украинских поэтов в Киев", - написал премьер на своей странице в социальной сети Facebook.

Кроме того, при Минкультуры Украины будет создана специальная межведомственная комиссия, которая будет заниматься вопросом перезахоронения выдающихся украинцев.

Как сообщалось, останки А.Олеся, умершего в 1944 году и похороненного в Чехии, были принудительно эксгумированы. По чешским законам, после погребения родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище в размере примерно 20 тыс. чешских крон (эквивалент 20 тыс. грн) за 10 лет. До недавнего времени ренту за могилу платил по собственной инициативе гражданин Чехии, выходец из Украины В.Михайлишин, однако недавно он умер и теперь его сын хочет похоронить отца на могиле писателя. Перезахоронение было запланировано на 3 января 2017 года, планы дальнейшего захоронения останков А.Олеся и его супруги неизвестны, но могилу уже раскопали.

Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел изучить вопрос перезахоронения А.Олеся в Украине.

По информации МИД, при вмешательстве посольства Украины останки А.Олеся и жены были перемещены в депозитарий кладбища до момента решения родственников писателя, проживающих в Канаде, о месте окончательного захоронения останков. После соответствующего решения посольство Украины в Праге предпримет все меры для надлежащего перезахоронения останков А.Олеся и его жены. МИД Украины держит вопрос перезахоронения А.Олеся на особом контроле.

А.Олесь (настоящая фамилия – Кандыба) родился в 1878 году на территории нынешней Сумской области. Публиковался с 1905 года. В 1919 году после оккупации Украины большевицкими войсками был вынужден эмигрировать, где продолжил творческий путь. Скончался и был похоронен в 1944 году в Праге.