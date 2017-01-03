Trigon Agri конвертировала облигации на EUR36,67 млн в акции на EUR26,8 млн

Датская агрокомпания Trigon Agri с активами в Украине, РФ и Эстонии конвертировала облигации на SEK350 млн (около EUR36,673 млн) в 1 млрд 598,73 млн новых акций, сообщается на веб-сайте компании.

Согласно сообщению, сделка была закрыта 5 декабря 2016 года. По состоянию на 30 декабря количество акций компании в обращении возросло до 1 млрд 728 млн 357,479 тыс. шт.

По данным NASDAQ OMX курс акций Trigon Agri 30 декабря снизился на 0,62% - до SEK0,16 за шт. Таким образом, общая стоимость дополнительной эмиссии составляет около SEK255,767 млн (около EUR26,8 млн).

Как сообщалось, Trigon Agri в середине сентября 2016 года достигла предварительного соглашения с основными акционерами и держателями облигаций на SEK350 млн об основных условиях конвертации долговых ценных бумаг в новые акции.

Условия обмена предполагали, что держатели облигаций получат 92,5% акционерного капитала, тогда как доля старых акционеров упадет до 7,5%.

Помимо этого, основные условия обмена предусматривали выпуск для старых акционеров 209 млн 498,956 тыс. бесплатных трехлетних варрантов. Один варрант дает право собственникам приобрести одну акцию или в первый месяц обращения варрантов по цене SEK0,22 за шт. или в последний месяц обращения по цене SEK0,3 за шт.

В то же время в последнем сообщении Trigon Agri не указывает, были ли выпущены варранты на акции.

Trigon Agri в январе-июне 2016 года получила EUR14,9 млн чистого убытка по сравнению с EUR2,5 млн чистой прибыли за аналогичный период 2015 года. Ее совокупный доход с учетом корректировки справедливой стоимости активов и запасов за первое полугодие текущего года снизился на 13,9% – до EUR24,2 млн, тогда как EBITDA выросла на 27,4% – до EUR12,31 млн.

Консолидированные активы агрокомпании на конец июня этого года оценивались в EUR69,87 млн.