Фондовые индексы АТР выросли по итогам первых торгов 2017 года на позитивных статданных из Китая

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли во вторник благодаря позитивным статданным из Китая, пишет MarketWatch.

Для рынков материкового Китая, Гонконга и Австралии торги 3 января стали первыми в 2017 году, японские биржи во вторник закрыты (банковский выходной).

Китайский Shanghai Composite вырос по итогам торгов на 1%, гонконгский Hang Seng - на 0,7%, южнокорейский KOSPI - на 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,2%.

Статданные по экономике КНР указали на рост деловой активности в производственном секторе Китая по итогам пятого месяца подряд.

Значение индекса менеджеров закупок (PMI) для перерабатывающей промышленности в декабре составило 51,4 пункта, немного снизившись по сравнению с уровнем предыдущего месяца в 51,7 пункта - рекордным с июля 2014 года, сообщило Государственное статистическое управление КНР. Индикатор выше 50 пунктов указывает на усиление деловой активности в секторе.

Аналогичный индикатор, рассчитываемый Caixin Media и Markit, в декабре вырос до рекордных 51,9 пункта с 50,9 пункта месяцем ранее.

"Для китайского фондового рынка минувший год был действительно неблагоприятным, - отмечает аналитик First Shanghai Securities в Гонконге Линус Ип. - Позитивные данные о PMI дают инвесторам понять, что китайская экономика стабилизируется".

Shanghai Composite потерял в 2016 году 12%, что стало самым существенным падением за пять лет, сообщает агентство Bloomberg.

Котировки акций китайских компаний потребительского сектора выросли во вторник: цены бумаг Midea Group и TCL Corp. подскочили более чем на 3%.

Информация об ужесточении в Китае контроля за движением валюты не оказала давления на фондовый рынок во вторник.

Как стало известно, с 1 января в КНР ужесточен контроль за покупкой гражданами страны иностранной валюты. Теперь китайцы, желающие обменять юани, должны будут предоставить дополнительную информацию как о себе, так и о происхождении денег.

Тем временем, данные о ВВП Сингапура указали на ускорение экономического подъема страны в четвертом квартале 2016 года до 9,1% по сравнению с предыдущим кварталом, максимального уровня более чем за три года.

В минувшем году темпы роста экономики Сингапура стали минимальными с 2009 года - 1,8%.

Индекс производственной активности в Австралии указал на ускорение темпов роста производственной активности в декабре. Значение индекса увеличилось до 55,4 пункта с 54,2 пункта месяцем ранее.