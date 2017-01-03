Экономика

13:30 03.01.2017

Кабмин распространил пилотный проект упрощенной регистрации брака еще на 8 украинских городов

Кабинет министров Украины распространил пилотный проект упрощенной регистрации брака на Винницу, Днепр, Луцк, Николаев, Каменец-Подольский, Ривне, Житомир и Харьков.

Согласно распоряжению №1068 от 28 декабря 2016 года, правительство внесло данные города в перечень тех, на которые распространяется пилотный проект по государственной регистрации брака в сокращенные сроки по выбранному заявителями месту.

Ранее проект реализовывался только в Киеве, Львове, Одессе, Херсоне, Мариуполе и Северодонецке.

В сообщении, которое прилагается к распоряжению, отмечается, что услугой по упрощенной регистрации брака уже воспользовалось более чем 3 тыс. пар, что свидетельствует о немалой популярности ее среди потребителей. Распространение пилотного проекта на территории других регионов Украины позволит максимально приблизить эту админуслугу к населению, создав при этом максимально удобные условия для реализации гражданами права на брак.

Упрощенная процедура государственной регистрации брака позволит оценить целесообразность внесения соответствующих изменений в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния.

ВАЖНОЕ

Госбюджет Украины по доходам недовыполнен на 1,7%

Нацбанк с 4 января втрое снизил для физлиц предельную сумму расчетов наличными

Сбор в 2% при покупке наличной валюты утратил силу

EX.UA возобновил работу на домене FEX.NET

Цены на нефть во вторник растут

ПОСЛЕДНЕЕ

Террористы из "ЛНР" получают в качестве "налогов" 47% стоимости поставляемого из оккупированных территорий в адрес "Центрэнерго" угля

Trigon Agri конвертировала облигации на EUR36,67 млн в акции на EUR26,8 млн

WhatsApp прекратил поддержку приложения на старых телефонах

Украина в 2016 году нарастила выпуск стали и проката на 6%, чугуна на 8%

Остатки средств на счетах Госказначейства в декабре снизились почти вдвое

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
tvgid.ua
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
работа в донецке
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА