Кабмин распространил пилотный проект упрощенной регистрации брака еще на 8 украинских городов

Кабинет министров Украины распространил пилотный проект упрощенной регистрации брака на Винницу, Днепр, Луцк, Николаев, Каменец-Подольский, Ривне, Житомир и Харьков.

Согласно распоряжению №1068 от 28 декабря 2016 года, правительство внесло данные города в перечень тех, на которые распространяется пилотный проект по государственной регистрации брака в сокращенные сроки по выбранному заявителями месту.

Ранее проект реализовывался только в Киеве, Львове, Одессе, Херсоне, Мариуполе и Северодонецке.

В сообщении, которое прилагается к распоряжению, отмечается, что услугой по упрощенной регистрации брака уже воспользовалось более чем 3 тыс. пар, что свидетельствует о немалой популярности ее среди потребителей. Распространение пилотного проекта на территории других регионов Украины позволит максимально приблизить эту админуслугу к населению, создав при этом максимально удобные условия для реализации гражданами права на брак.

Упрощенная процедура государственной регистрации брака позволит оценить целесообразность внесения соответствующих изменений в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния.