Европейские индексы в основном растут во вторник

Европейские фондовые индексы растут во вторник вслед за котировками акций сырьевых компаний, получивших поддержку за счет благоприятных статданных из Китая.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся в ходе торгов на 0,6%, до 365,46 пункта.

Британский FTSE 100 увеличился на 0,6%, французский CAC 40 - на 0,4%, германский DAX теряет менее 0,1%.

Котировки акций горнодобывающих компаний растут в ходе торгов на сигналах продолжающегося увеличения производственной активности в КНР, являющейся крупнейшим мировым потребителем сырьевых товаров, пишет MarketWatch.

Значение индекса менеджеров закупок (PMI) для перерабатывающей промышленности Китая в декабре составило 51,4 пункта, немного снизившись по сравнению с уровнем предыдущего месяца в 51,7 пункта - рекордным с июля 2014 года, сообщило Государственное статистическое управление КНР. Индикатор выше 50 пунктов указывает на усиление деловой активности в секторе.

Аналогичный индикатор, рассчитываемый Caixin Media и Markit, в декабре вырос до рекордных 51,9 пункта с 50,9 пункта месяцем ранее.

"Данные серьезно поддерживают доверие инвесторов и подтверждают, что китайская экономика стабилизируется, - отмечает главный аналитик Think Markets UK Наим Аслам. - В последнее время у инвесторов были опасения, что экономический рост в КНР продолжает замедляться, однако эти статданные указывают на изменение картины к лучшему".

Акции Glencore подорожали в ходе торгов во вторник на 2,3%, Anglo American - на 1,3%, Rio Tinto - на 0,7%.

Поддержку британскому рынку акций также оказали данные о росте производственной активности в стране до максимального уровня за 2,5 год.

Согласно данным IHS Markit, PMI в промышленном секторе Великобритании в декабре подскочил до 56,1 пункта - максимума с июня 2014 года - по сравнению с 53,6 пункта в ноябре

Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам 2016 года взлетел на 14,4%, продемонстрировав наилучшую динамику с 2013 года.

Производственный PMI в еврозоне в декабре вырос до 54,9 пункта - максимума с апреля 2011 года, показали окончательные данные IHS Markit, опубликованные накануне.

В Германии PMI промсектора вырос в декабре до 55,6 пункта с 54,3 пункта месяцем ранее.

Индикаторы 18 из 19 отраслевых групп индекса Stoxx 600 растут во вторник.

Акции нефтекомпаний дорожают вслед за подъемом цен на нефть: стоимость бумаг BP Plc подскочила на 1,4%, Total SA - на 0,3%.

Стоимость бумаг Deutsche Bank опустилась в ходе торгов на 2%.

Цена акций бельгийской KBC Group увеличилась на 0,8% на информации о том, что финкомпания покупает United Bulgarian Bank и Interlease у National Bank of Greece за 610 млн евро. Сделка приведет к созданию крупнейшей банковско-страховой группы в Болгарии и, как ожидается, будет закрыта не позднее второго квартала 2017 года.