Продажа декабрьских объемов добычи СД "Карпатыгаза" и "Укргазвыдобування" оказалась под вопросом

Группа Misen Energy АВ (Швеция, владелец контрольного пакета акций ООО "Карпатыгаз") опасается, что совместная деятельность (СД) "Карпатыгаза" с ПАО "Укргазвыдобування" не сможет реализовать объемы углеводородов, добытые в декабре 2017 года, из-за позиции госкомпании, сообщила пресс-служба Misen.

"С октября 2016 года "Укргазвыдобування" отказывается транспортировать природный газ, нефть и газоконденсат, добытый из скважин в рамках СД. В октябре и ноябре 2016 года оператор ГТС Украины (ПАО "Укртрансгаз" – ИФ) подтвердил права собственности СД на углеводороды, что позволило продолжить их реализацию. Однако, по состоянию на 3 января 2017 года, остается под вопросом – сможет ли СД продавать углеводороды, добытые в декабре 2016 года", - отмечено в сообщении.

Как сообщалось, "Укргазвыдобування" 15 июля 2016 года обратилось в Стокгольмский арбитраж с иском о расторжении договора о совместной деятельности (СД) от 2002 года с ООО "Карпатыгаз" и Misen Enterprises AB, а также о взыскании убытков.