Экономика

12:07 03.01.2017

"Ланет" прекращает трансляцию телеканалов "Интер Медиа Групп"

Киевский провайдер кабельного телевидения и интернета "Ланет" принял решение с 11 января прекратить ретранслировать каналы медиагрупы "Интер Медиа Групп".

"Стимулируя медиагруппы к конкуренции, в 2017 году в нашей кабельной сети будут ретранслироваться каналы только трех из четырех медиагрупп. Основываясь на текущих рейтингах телесмотрения, группой не попавшей в число остающихся стала "Inter Media Group", - написал на свое странице в соцсети Facebook директор провайдера Мариан Ивасюк.

По его словам, вместо телеканалов "Интер Медиа Групп" провайдер будет транслировать телеканалы не входящие в медиагруппы, такие так, "Правда Тут", English club, ATR и другие.

М.Ивасюк добавил, что "Ланет" достиг с медиагруппами компромисса по всем критическим вопросам.

Ранее "Ланет" заявлял, что отключит с 1 января каналы крупнейших медиагрупп, если они не изменят условия своих требований относительно введения для провайдеров абонплаты за трансляцию каналов.

Компания "Ланет" предоставляет услуги кабельного телевидения и доступа к интернет в большинстве районов Киева. По данным аналитиков, на конец третьего квартала 2013 года "Ланет" обслуживал более 90 тыс. абонентов.

"Интер Медиа Групп" - одна из крупнейших украинских медиагрупп, в которую входят телеканалы "Интер", "НТН", " К1", "К2", "Мега", "Пиксель", "Zoom", "Enter-фильм", "Интер +".

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