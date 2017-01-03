"ArcelorMittal Кривой Рог" в 2016 г. нарастил выплавку стали более чем на 15%

Криворожский горно-металлургический комбинат "ArcelorMittal Кривой Рог" по итогам 2016 года нарастил выплавку стали более чем на 15% по сравнению с 2015 годом - до 7 млн тонн.

Как сообщается в пресс-релизе компании во вторник, предприятие выполнило план-2016 и достигло рекордного за последние годы уровня производства стали в объеме 7 млн тонн - ранее такого уровня производства удавалось достичь только в 2008 году.

При этом объемы выпуска проката и чугуна не приводятся.

В то же время сообщается, что достичь уровня производства стали в 7 млн тонн являлось амбициозной целью, к которой предприятие стремилось весь прошлый год. Прийти к этому результату удалось за счет слаженной и эффективной работы всех подразделений ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог".

"Прошедший год был непростым для ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" и всей металлургической отрасли, но богатым на значимые события в производстве", - констатируется в пресс-релизе.

Так, в 2016 году в рамках инвестпрограммы был введен в эксплуатацию комплекс по приготовлению и вдуванию пылеугольного топлива в доменную печь №9. В ближайших планах – строительство второй МНЛЗ. Также продолжалась работа по освоению новых марок стали с высокой добавочной стоимостью, что положительно влияет на прибыль предприятия. Расширен сортамент продукции предприятия, востребованной на рынке, что увеличило количество клиентов – потребителей металлопроката производства "ArcelorMittal Кривой Рог".

В 2017 году на предприятии продолжится внедрение масштабных инвестиционных проектов, которые позволят снизить себестоимость продукции, повысить продуктивность производства и существенно улучшить экологическую ситуацию в Кривом Роге и во всем регионе, подчеркивается в пресс-релизе.

Как сообщалось в отчете "ArcelorMittal Кривой Рог" за 2015 год, его мощности по производству аглоруды в 2015 году использовались на 92,6%, концентрата - на 99,3%, кокса - на 99,6%, агломерата - на 84%, чугуна - на 78%, стали - на 76,1%, проката - на 78,7%.

Предприятие в 2015 году сократило производство проката на 5% по сравнению с 2014 годом - до 5,276 млн тонн, стали - на 3,8%, до 6,055 млн тонн, чугуна - на 0,6%, до 5,511 млн тонн, агломерата - на 0,1%, до 9,816 млн тонн.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".