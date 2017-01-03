LSEG получила от Euronext предложение о покупке ее клиринговых операций во Франции за 510 млн евро

Британская London Stock Exchange Group (LSEG), оператор Лондонской фондовой биржи (LSE), и контролируемый ею оператор клиринговых палат LCH Group, получили от Euronext NV предложение о покупке французского подразделения LCH за 510 млн евро денежными средствами.

Оферта является безотзывной, условия покупки французского бизнеса - LCH SA (ранее известного как Clearnet) были согласованы сторонами, отмечается в сообщении LSEG.

Поступления от продажи клиринговых операций во Франции LSEG планирует направить на общекорпоративные цели.

LSEG рассчитывает, что продажа французского бизнеса LCH позволит развеять опасения регулирующих органов Евросоюза, посчитавших, что слияние с Deutsche Boerse ограничит конкуренцию в сегментах клиринга сделок репо и операций с акциями.

Как сообщалось, Deutsche Boerse и LSEG договорились о слиянии путем обмена акциями в марте текущего года. Сделка, в случае ее успешного завершения, приведет к созданию крупнейшего в Европе оператора рынка ценных бумаг с капитализацией более $30 млрд.

В пресс-релизе LSEG отмечается, что продажа LCH SA будет рассматриваться Еврокомиссией в рамках оценки слияния Deutsche Boerse и LSEG, а также будет зависеть от успешного закрытия этой сделки.

Сделка по продаже LCH SA британским биржевым оператором требует одобрения акционеров Euronext: голосование по этому вопросу состоится в первом квартале 2017 года.

Валовый доход LCH SA по итогам первого финансового полугодия, завершившегося 30 июня 2016 года, составил 69 млн евро, чистый объем активов - 301 млн евро.

LSEG псле продажи LCH SA сохранит за собой остальные клиринговые активы, отмечается в пресс-релизе.