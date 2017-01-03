Цены на золото растут в преддверии китайского нового года

Цены на золото во вторник растут на мировых рынках: спрос на драгметалл подстегивают закупки ювелирных украшений в Китае, поясняют эксперты.

По итогам 2016 года золото впервые с 2012 года вышло в плюс, прибавив 8,1%.

Во вторник цена золота с немедленной поставкой росла на 1%, до $1158,87 за унцию. По состоянию на 11:00 кв спотовая цена составляет $1151,77 (+0,4% к последнему закрытию).

Сейчас спрос на золотые украшения в Китае подскочил на фоне покупок подарков к новому году по китайскому календарю, поясняет агентству Bloomberg аналитик National Australia Bank Виэнн Лай.

"Китайский новый год в этом году выпадает на конец января. Это значит, покупки украшений, скорее всего, превысят сезонные пики в следующие пару недель. Это в свою очередь обещает фундаментальную поддержку ценам на золото в этот период", - говорит аналитик.

При этом запасы золота в ETF, по данным Bloomberg, по состоянию на 30 декабря составляли 1,7764 тыс. тонн - это минимальный уровень с мая 2016 года.

Спотовая цена платины по состоянию на 11:00 кв составила $907,04 за унцию (+0,4% к предыдущему закрытию), палладия - $685,34 (+0,6%), серебра - $15,9899 (+0,4%).