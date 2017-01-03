"Запорожсталь" в 2016 г. нарастила выпуск проката на 0,5%

Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь", один из крупнейших налогоплательщиков Украины и Запорожской области, по итогам 2016 года увеличил производство проката на 0,5% по сравнению с 2015 годом - до 3 млн 367,9 тыс. тонн.

Согласно пресс-релизу компании, за указанный период выплавка стали снизилась на 2,2%, - до 3 млн 890,7 тыс. тонн, чугуна - на 5,5%, до 3 млн 600,2 тыс. тонн.

В декабре произведено 264,6 тыс. тонн чугуна, 305,4 тыс. тонн стали, 267,4 тыс. тонн проката.

"Снижение производства за 2016 год, по сравнению с предыдущим годом, связано с остановкой доменной печи №3 в ноябре 2016 года на масштабную экологическую реконструкцию сроком на 150 суток. Инвестиции комбината в реализацию проекта - 1,5 млрд грн", - поясняется в пресс-релизе.

Генеральный директор ПАО "Запорожсталь" Ростислав Шурма в своем новогоднем поздравлении констатировал, что 2016 год для предприятия был непростым.

"Я верю, что наступающий 2017 год будет лучшим, чем прошедший", - сказал гендиректор.

Как сообщалось, ПАО "Запорожсталь" планирует реконструировать сталеплавильное производство. Предполагается строительство комплекса по производству горячекатаных рулонов производительностью 5 млн тонн в год в составе конвертерного отделения, отделения литейно-прокатных модулей и вспомогательных производств. Сумма инвестиций в проект – свыше $1,3 млрд. Комбинат уже вложил в строительство конвертера свыше 300 млн грн.

"Запорожсталь" в 2015 году увеличила выплавку чугуна на 8,4% по сравнению с 2014 годом - до 3 млн 807,8 тыс. тонн, стали - на 0,5%, до 3 млн 979,5 тыс. тонн, но снизила проката на 0,4% - до 3,354 млн тонн.

"Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира. Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

Основными потребителями продукции являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.

"Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".