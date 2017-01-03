Экономика

11:15 03.01.2017

Возмещение НДС в Украине выросло в 2016 году на 37,9%

Возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) в Украине в 2016 году составило 94,3 млрд грн (в декабре – 15,9 млрд грн), что на 37,9% больше, чем в 2015 году (68,4 млрд грн) и на 87,8% больше, чем в 2014 году (50,2 млрд грн).

"За 2016 год возмещено НДС 94,3 млрд грн - это на 40% больше, чем в прошлом году. Также на 10 млрд грн уменьшили переплату налога на прибыль в госбюджет", - сообщается на веб-сайте Государственной фискальной службы (ГФС).

Как сообщается на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ), в ноябре возмещено НДС в сумме 6,1 млрд грн, что меньше относительно предыдущего месяца, так и соответствующего месяца в прошлом году: это обусловило накопление соответствующей задолженности в почти 19 млрд грн.

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