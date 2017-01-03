Экономика

10:55 03.01.2017

Темпы роста цен на жилье в Австралии в 2016 г. стали максимальными за 7 лет

Цены на жилье в Австралии в 2016 году выросли максимальными темпами за 7 лет благодаря низким процентным ставкам, поддержавшим спрос на недвижимость.

Согласно данным аналитической компании CoreLogic, стоимость жилья в столицах восьми австралийских штатов и территорий подскочила в прошлом году в среднем на 10,9%, что является максимальным скачком с 2009 года. В 2015 году рост составил 7,8%.

Данные CoreLogic указывают на усиление темпов роста к концу прошлого года по сравнению с началом, когда повышение цен на жилую недвижимость составляло около 6%.

Резервный банк Австралии снизил ключевые процентные ставки до рекордного уровня сначала в мае, а затем в августе, стремясь подтолкнуть к росту инфляцию.

Информация CoreLogic также свидетельствует о существенном расхождении в динамике цен в различных городах страны.

Так, в восточной части Австралии был отмечен быстрый рост цен: в Сиднее недвижимость подорожала в прошлом году на 15,5%, в Мельбурне и Хобарте темпы повышения цен превысили 10%.

В то же время в Перте стоимость недвижимости уменьшилась на 4,3%: продолжающееся сокращение инвестиций в горнодобывающий сектор оказывает давление на весь регион.

Средние темпы роста цен на недвижимость в крупнейших городах Австралии в декабре прошлого года увеличились на 1,4% по сравнению с ноябрем, отмечают в CoreLogic.

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