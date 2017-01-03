Курс юаня упал на 6,6% в 2016 году, максимальное снижение с 1994 года

Курс юаня относительно доллара США упал в прошлом году на 6,6%, что стало максимальным снижением с 1994 года, пишет South China Morning Post.

Таким образом, юань продемонстрировал наихудший результат среди основных азиатских валют.

Власти Китая объявили также, что с начала 2017 года добавляют в валютную корзину, которая оценивает стоимость юаня, 11 иностранных валют, включая южнокорейскую вону, шведскую крону, южноафриканский рэнд, венгерский форинт, турецкую лиру и польский злотый. В результате общее количество валют в корзине выросло до 24.

При этом доля американского доллара в ней сокращается до 22,4% с прежних 26,4%, евро - до 16,34% с 21,39%.

Эти меры нацелены на стабилизацию курса юаня, отмечает издание.