Фондовые индексы Европы выросли по итогам первых торгов 2017г, подорожали акции банков

Европейские фондовые индексы выросли по итогам первой торговой сессии 2017 года благодаря позитивным статданным, а также подъему котировок акций банков.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,5%, до 363,18 пункта.

Французский CAC 40 прибавил 0,4%, германский DAX - 1%, итальянский FTSE MIB подскочил на 1,7%.

Биржи Великобритании и Швейцарии были закрыты в понедельник в связи с праздником, они откроются во вторник.

Индикатор банковского сектора Stoxx Europe 600 Bank увеличился по итогам торгов на 0,6%.

Акции итальянских финкомпаний подорожали на сообщениях местных СМИ о том, что проблемный банк Banca Monte dei Paschi di Siena намерен выпустить в 2017 году облигации на 15 млрд евро, чтобы поддержать свою ликвидность. Торги акциями Monte Paschi приостановлены, сообщает MarketWatch.

В конце прошлого года правительство Италии обнародовало план спасения Monte Paschi с помощью средств налогоплательщиков.

Котировки акций других итальянских банков выросли в понедельник: стоимость бумаг Mediobanca увеличилась на 2,1%, UniCredit - на 2,6%. Стоимость акций немецкого Commerzbank подскочила на 3,5%.

Поддержку европейскому фондовому рынку в понедельник оказали данные о продолжающемся росте производственной активности в еврозоне.

Акции Volkswagen подорожали по итогам торгов на 2,6%.

Производственный PMI в регионе в декабре вырос до 54,9 пункта с 53,7 пункта в ноябре, свидетельствуют окончательные данные IHS Markit. Декабрьский показатель является максимальным с апреля 2011 года.

В Италии индекс производственной активности в последнем месяце прошлого года подскочил до 53,2 пункта - максимума за шесть месяцев.

Прогноз для темпов экономического подъема в Европе на этот год остается очень осторожным, и положительные сюрпризы будут провоцировать подъем фондовых рынков, отмечает аналитик Makor Capital Markets в Женеве Стефании Барбье де ла Сере.

"Большинство институциональных инвесторов делают ставку на откат рынка после ралли в течение последних нескольких недель, поэтому рынок может попасть в "медвежью" ловушку в первые недели этого года", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.