Экономика

10:41 03.01.2017

ВЭФ в 2017г. пройдет без Меркель и Олланда, но с Си Цзинпином

Представители Всемирного экономического форума в Давосе подтвердили, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд не примут участие в форуме, проходящем 17-20 января 2017 года в швейцарских Альпах, сообщает DW со ссылкой на агентство dpa.

"Нам жаль, но федеральное правительство, как и раньше, будет представлено делегацией высокого уровня", - сообщили агентству dpa представители ВЭФ по поводу неучастия А.Меркель.

В прошлом году А.Меркель также не принимала участие в работе Форума.

В 2017 году ВЭФ впервые посетит руководитель КНР Си Цзинпин.

"В общей сложности в Давосе ожидают свыше 50 глав государств и правительств, а также руководителей ведущих международных корпораций. Германию на мероприятии будут представлять, в частности, министр финансов Вольфганг Шойбле и министр обороны Урсула фон дер Ляен", - отмечено в сообщении DW.

ВАЖНОЕ

Цены на нефть во вторник растут

"Нафтогаз" подписал соглашение с Citi и Deutsche банком на получение кредитной линии для закупки газа

В ночь на 4 января можно будет наблюдать пик метеоритного дождя

Украина в 2016г сократила импорт газа на треть

Украина вошла в 2017г с 12 млрд куб. м газа в ПХГ

ПОСЛЕДНЕЕ

Темпы роста цен на жилье в Австралии в 2016 г. стали максимальными за 7 лет

Курс юаня упал на 6,6% в 2016 году, максимальное снижение с 1994 года

Мальта вступила в права председателя Совета ЕС

Доллар США во вторник дешевеет к основным мировым валютам

Фондовые индексы АТР растут в ходе первых торгов 2017 года на позитивных статданных из Китая

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua/serial/34708/poslednij-boj-majora-pugacheva/
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Недвижимость
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА