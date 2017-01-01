Суд обязал прокурора рассмотреть ходатайство о закрытии уголовного производства в отношении гендиректора ХТЗ

Червонозаводский райсуд Харькова обязал прокурора отдела надзора за соблюдением законов органами СБУ и Госпогранслужбы рассмотреть ходатайство адвоката гендиректора ПАО "Харьковский тракторный завод" (ХТЗ) Андрея Коваля о закрытии уголовного производства в отношении его подзащитного.

Об этом говорится в определении следственного судьи Наталии Корекян, опубликованном на сайте Единого госреестра судебных решений.

В мотивировочной части документа указано, что в конце августа 2016г. адвокат обращался в Генпрокуратуру с ходатайством о закрытии уголовного производства о подготовке к диверсии. При этом защитник ссылался на то, что ХТЗ никоим образом не влияет на обороноспособность государства, не имеет важного народнохозяйственного значения. К ходатайству также прилагались экспертные выводы относительно технического состояния технологического оборудования и оснастки, вывод экспертного экономического исследования и ряд других документов.

Однако прокурор прокуратуры Харьковской области, которому было поручено рассмотрение ходатайства, отказал в его удовлетворении.

"Следственный судья считает, что при рассмотрении ходатайства защитника подозреваемого… прокурором в нарушении ст.ст.42,46,220 УПК Украины, неправомерно не дана оценка собранным и представленным прокурору доказательствам", - отмечается в мотивировочной части документа.

Вместе с тем суд отказался удовлетворить ходатайство адвоката в части требования обязать прокурора закрыть уголовное производство в отношении А.Коваля "в связи с отсутствием события уголовного правонарушения", сославшись на то, что в соответствии с УПК прокурор является самостоятельным в своей процессуальной деятельности и любое вмешательство в нее лиц, не имеющих на это законных полномочий, запрещено.

Как сообщалось, в марте 2016г. по решению наблюдательного совета ПАО должность гендиректора ХТЗ занял Андрей Коваль, руководивший заводом в 2006-2007 гг.

В конце апреля президент и владелец группы компаний Александр Ярославский по предложению австрийского бизнесмена Зигфрида Вольфа, инвестора ПАО "Харьковский тракторный завод", приобрел контрольный пакет акций этого предприятия.

6 июня пресс-центр СБУ сообщил, что гендиректор ХТЗ, назначенный в марте 2016 года, осуществил подготовку к демонтажу оборудования литейных цехов с целью вывоза в РФ. Он уведомлен о подозрении в подготовке к совершению диверсии (ч.1 ст.14 ст.113 Уголовного кодекса Украины) и объявлен в розыск.

В июне ХТЗ был вынужден приостановить работу, потому что имущество и банковские счета предприятия были арестованы на основании ряда уголовных дел.

Собрание кредиторов ПАО "ХТЗ" 9 июня решило начать процедуру досудебной санации предприятия, одобрив план ее проведения.

ХТЗ, основанный в 1930 году, в настоящее время выпускает десятки моделей тракторов и спецтехники, предназначенных для работ в сельском и коммунальном хозяйствах, строительстве. Основной товарный ассортимент ХТЗ представлен малыми тракторами мощностью 35 л/с, а также большими колесными и гусеничными тракторами мощностью 150-280 л/с.

По предварительным данным, чистая прибыль ХТЗ в 2015 году сократилась в 10 раз (в 2014 году этот показатель составил 445 млн грн).