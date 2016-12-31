Украина экспортировала елочных игрушек на $4,5 млн

Украина за 10 месяцев 2016 года экспортировала елочных игрушек в 25 стран мира на сумму в $4,5 млн, сообщила заместитель министра экономического развития - торговый представитель Украины Наталья Микольская.

На своей странице в Facebook она написала в последний день уходящего года, что 90,6% экспортируемых игрушек были изделия из стекла.

"Основной рынок сбыта - это страны ЕС. На рынок указанных стран в течение 10 месяцев 2016 экспортировано 62,3% общего объема таких украшений. При этом, общие объемы поставок в страны ЕС увеличились на 31,7% (с 2,1 млн долл. за 10 месяцев 2015 до 2,8 млн долл.). Среди 5 крупнейших рынков потребления - 3 страны ЕС (Нидерланды, Германия и Польша)", - написала замминистра.

Она отметила также, что 31,1% общего экспорта и 49,9% экспорта в страны ЕС - это рынок Нидерландов, где есть рост на 37,5%.

"Существенно вырос экспорт за 10 месяцев в Канаду (в 13,9 раз), Беларусь (в 5,1 раза), Италию (в 3,1 раза), Молдову (в 2,9 раз), США (в 2,7 раза), Швейцарию (в 2,6 раза) и Польшу (в 2,3 раза)", - добавила она.

Как указала Н.Микольская, в текущем году появились и новые рынки - Турция, Мальдивы, Чехия, Испания, Ирландия, Азербайджан и Исландия.

"В то же время, когда-то крупнейший рынок потребления наших елочных игрушек, а именно рынок Российской Федерации, в текущем году сократился еще на 54,4% и составил лишь 632,3 тыс. долл. (За 10 месяцев 2014 его объем составлял 3,5 млрд. долл.)", - отметила она.

Замминистра назвала крупнейших украинских производителей-экспортеров: фабрики ООО «Галимпекс» (г. Львов), «Клавдиево» (Киевская обл., филиал ООО «Галимпекс»), Теребовлянская фабрика елочных украшений (Тернопольская обл.), фабрика «ЮриТА» (Ивано-Франковская обл), фабрика «Christmas Miracle Company» (г. Киев).