Экономика

10:18 31.12.2016

"Нафтогаз" подписал соглашение с Citi и Deutsche банком на получение кредитной линии для закупки газа в сумме, эквивалентной $500 млн

Национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз Украины" 30 декабря подписал кредитное соглашение с Citi и Deutsche банком на получение деноминированной в евро возобновляемой кредитной линии для закупки газа в сумме, эквивалентной $500 млн.

Как сообщает департамент по корпоративным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины", эта кредитная линия обеспечивается гарантией Всемирного банка, что в свою очередь обеспечивается государственной гарантией в рамках формирования энергетического фонда согласно постановлению Кабинета министров от 30 ноября 2016 г. №876.

Действие кредитной линии составляет 4 года: 2 года на закупку газа и 2 года на погашение кредита. По условиям финансирования по этой кредитной линии, "Нафтогаз Украины" и в дальнейшем будет покупать газ по действующим контрактам, изменив форму оплаты. Подтверждением оплаты после поставки для поставщиков станут аккредитивы, которые будут выпускаться Citi и Deutsche банком и при осуществлении оплаты превращаться в кредиты. "Нафтогаз" будет осуществлять погашение этих кредитов в течение 12 месяцев с момента их предоставления. Всемирный банк гарантирует возвращение этих кредитов международным коммерческим банкам.

НАК сможет воспользоваться этой кредитной линией для закупки газа как на западном, так и на восточном направлении. Соответствующие решения будут приниматься на основе конкурентоспособности предложений на поставку газа.

"Эти средства помогут "Нафтогазу" обеспечить стабильные поставки газа украинским потребителям в течение этой зимы", - прокомментировал глава правления НАК Андрей Коболев.

В департаменте по корпоративным коммуникациям напомнили, что в 2015 году "Нафтогаз Украины" получил возобновляемую кредитную линию на $300 млн от Европейского банка реконструкции и развития на закупку газа у европейских поставщиков.

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