НБУ снял ограничение по расчетам в 120 дней для экспортеров услуг

Национальный банк Украины (НБУ) снял ограничения по сроку расчета в 120 дней для операций по экспорту услуг (кроме транспортных и страховых), а также прав интеллектуальной собственности и авторских прав, согласно закону Украины об устранении административных барьеров для экспорта услуг, вступившего в силу 3 декабря 2016 года.

Как сообщил Нацбанк на веб-сайте, соответствующие изменения в Инструкцию о порядке осуществления контроля за экспортными, импортными операциями утверждены постановлением правления НБУ №419 от 30 декабря 2016 года, которое вступает в силу с 3 января 2017 года.

"Экспортеры услуг (кроме транспортных и страховых), а также прав интеллектуальной собственности, авторских и смежных прав не должны будут соблюдать законодательно установленный срок расчетов по этим операциям (сейчас такой срок составляет 120 дней)", - отмечается в сообщении.

Кроме того, согласно изменениям, подавая документы в банк, экспортеры могут не переводить на украинский язык документы, в том числе счет, изложенные на английском или другом иностранном языке с одновременным изложением на английском языке.

Банки также смогут использовать копии документов (в том числе счет) в электронной форме для валютного контроля. Для этого резиденту нужно будет отсканировать оригинал документа и засвидетельствовать его электронной цифровой подписью (для юридических лиц – подписью уполномоченного лица).