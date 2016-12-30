Британский индекс FTSE 100 завершил год на историческом максимуме

Европейские фондовые индексы растут в ходе торгов в пятницу.

Британский рынок, торги на котором уже закончились, продемонстрировал наибольший оптимизм в этом году. В пятницу FTSE 100 увеличился на 0,32% - до 7142,83 пункта. Таким образом, он завершил текущий год на историческом максимуме, при этом годовой прирост стал самым существенным с 2013 года - 14,4%, отмечает MarketWatch.

"FTSE получил поддержку за счет двух факторов в этом году. Во-первых, в начале года сырьевые товары, в том числе нефть и металлы, были в немилости у трейдеров, что привело к их серьезной недооценке и создало отличные возможности для инвесторов, - отмечает аналитик Financial Orbit Крис Бэйли. - Акции горнодобывающих компаний оказались очень и очень дешевыми, и, если посмотреть на бумаги BHP Billiton, видно, что их стоимость подскочила более чем вдвое с январских минимумов".

Вторым фактором стало июньское решение Великобритании о выходе из Евросоюза, говорит эксперт.

"Когда фунт стерлингов подешевел, тот факт, что компании индекса FTSE 100 получают существенную порцию доходов от зарубежных операций, стал оказывать огромное влияние на рынок", - говорит К.Бэйли.

Курс британской нацвалюты в этом году упал на 17% относительно доллара США и на 14% к евро.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 17:54 МСК поднялся на 0,32% - до 361,42 пункта. Он завершает 2016 год снижением на 1,2%.

Индекс так и не восстановился полностью от потерь, зафиксированных в начале года из-за серьезной обеспокоенности инвесторов возможностью ослабления экономического подъема в Китае. Среди других факторов, оказавших давление на индекс в 2016 году, - опасения в отношении слабых темпов роста экономики еврозоны и политическая неопределенность, а также угроза банковского кризиса в Италии.

Значение индекса находилось в диапазоне шириной менее 50 пунктов в течение основной части этого года, и лишь в четвертом квартале рынок получил импульс к росту благодаря избранию Дональда Трампа президентом США, повысившему надежды на ускорение экономического роста в мире, а также продлению Европейским центральным банком срока действия программы выкупа активов.

Французский индекс CAC 40 в пятницу поднялся на 0,21%, германский DAX - на 0,26%. С начала текущего года они увеличились соответственно на 4,5% и 6,9%.

Среди основных европейских рынков акций сильное падение зафиксировали итальянский (индекс FTSE MIB упал на 10,2%) и швейцарский (снижение на 6,7%).