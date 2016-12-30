Экономика

17:15 30.12.2016

НБУ снял ограничение по расчетам в 120 дней для резидентов-экспортеров услуг

Национальный банк Украины (НБУ) снял ограничения по сроку расчета в 120 дней для операций по экспорту услуг (кроме транспортных и страховых), а также прав интеллектуальной собственности и авторских прав, согласно закону Украины об устранении административных барьеров для экспорта услуг, вступившего в силу 3 декабря 2016 года.

Как сообщил Нацбанк на веб-сайте, соответствующие изменения в Инструкцию о порядке осуществления контроля за экспортными, импортными операциями утверждены постановлением правления НБУ №419 от 30 декабря 2016 года, которое вступает в силу с 3 января 2017 года.

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