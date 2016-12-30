Предложения Пинчука являются "завуалированной российской идеей для Украины"

Предложения Виктора Пинчука, изложенные в его статье The Wall Street Journal, являются "завуалированной российской идеей для Украины", считает замглавы Совета НБУ Тимофей Милованов.

"Один олигарх пишет о "политическом прагматизме" и отказе от Крыма в WSJ, другие продвигают "экономический прагматизм". И то и другое – это возврат к "статусу кво". Но "статус кво" невозможен после того, как погибли люди за мечту другой Украины. Мы или поменяемся и выживем как страна, несмотря на все внутренние и внешние обстоятельства, которые против нас, или перестанем существовать", - пишет Т.Милованов на своей Facebook-странице.

По его мнению, статья В.Пинчука завуалировано продвигает выгодные для России идеи.

"Не поддавайтесь на соблазн "прагматизма". Это завуалированная российская идея для Украины – мол, по-другому, быть не может, поиграли дети – хватит, возвращайтесь домой… Мы не дети и возвращаться никуда не будем. Мы построим Украину, даже если в Украину не верят наши официальные лидеры", - резюмировал Т.Милованов.

В свою очередь главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко высказал мнение, что воплотить предложения В.Пинчука невозможно: Россия вопреки любым гарантиям будет делать все, чтобы не допустить построения богатой Украины, живущей по европейским принципам.

"Вариант, описанный Пинчуком, можно имитировать, но нельзя реализовать. Мы имитациями занимались со времен обретения независимости. Эти имитации уже стоили нам нищеты, потери Крыма и войны на Донбассе. Наживались на этих имитациях наши олигархи и Россия. Может нужно сделать выводы хотя бы из собственных ошибок?", - спрашивает Ю.Витренко на своей Facebook-странице.

По его мнению, предложение В.Пинчука о получении гарантий безопасности для Украины в обмен на отказ от вступления в ЕС, НАТО, заморозку вопроса Крыма, согласие на выборы на Донбассе под контролем России, является несостоятельным.

"Гарантии безопасности – это, во-первых, обязательства США вступить в войну с Россией в случае военной агрессии против Украины. Будет ли готова новая американская администрация на это? Во-вторых, это размещение в Украине военных сил, способных сдерживать военную агрессию России, хотя бы в течение достаточного времени. В-третьих, это ядерный щит (система ПРО и гарантированное применение ядерного оружия в ответ). Чем это отличается от НАТО?", - отмечает Ю.Витренко.

Он добавляет, что тезис В.Пинчука о концентрации только на экономическом развитии страны, также не выдерживает критики.

"Как богатая Украина с европейскими принципами может устраивать Путина? Никак. Ему не нужен Крым и Донбасс. Ему нужно, чтобы его власти ничего не угрожало. Богатая Украина с европейскими принципами – это угроза его власти. И согласиться на это он может только, если это предотвратит другую, более прямую и сильную угрозу", - считает главный коммерческий директор "Нафтогаза Украины".

Киев. 30 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Предложения Виктора Пинчука, изложенные в его статье The Wall Street Journal, являются "завуалированной российской идеей для Украины", считает замглавы Совета НБУ Тимофей Милованов.

"Один олигарх пишет о "политическом прагматизме" и отказе от Крыма в WSJ, другие продвигают "экономический прагматизм". И то и другое – это возврат к "статусу кво". Но "статус кво" невозможен после того, как погибли люди за мечту другой Украины. Мы или поменяемся и выживем как страна, несмотря на все внутренние и внешние обстоятельства, которые против нас, или перестанем существовать", - пишет Т.Милованов на своей Facebook-странице.

По его мнению, статья В.Пинчука завуалировано продвигает выгодные для России идеи.

"Не поддавайтесь на соблазн "прагматизма". Это завуалированная российская идея для Украины – мол, по-другому, быть не может, поиграли дети – хватит, возвращайтесь домой… Мы не дети и возвращаться никуда не будем. Мы построим Украину, даже если в Украину не верят наши официальные лидеры", - резюмировал Т.Милованов.

В свою очередь главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко высказал мнение, что воплотить предложения В.Пинчука невозможно: Россия вопреки любым гарантиям будет делать все, чтобы не допустить построения богатой Украины, живущей по европейским принципам.

"Вариант, описанный Пинчуком, можно имитировать, но нельзя реализовать. Мы имитациями занимались со времен обретения независимости. Эти имитации уже стоили нам нищеты, потери Крыма и войны на Донбассе. Наживались на этих имитациях наши олигархи и Россия. Может нужно сделать выводы хотя бы из собственных ошибок?", - спрашивает Ю.Витренко на своей Facebook-странице.

По его мнению, предложение В.Пинчука о получении гарантий безопасности для Украины в обмен на отказ от вступления в ЕС, НАТО, заморозку вопроса Крыма, согласие на выборы на Донбассе под контролем России, является несостоятельным.

"Гарантии безопасности – это, во-первых, обязательства США вступить в войну с Россией в случае военной агрессии против Украины. Будет ли готова новая американская администрация на это? Во-вторых, это размещение в Украине военных сил, способных сдерживать военную агрессию России, хотя бы в течение достаточного времени. В-третьих, это ядерный щит (система ПРО и гарантированное применение ядерного оружия в ответ). Чем это отличается от НАТО?", - отмечает Ю.Витренко.

Он добавляет, что тезис В.Пинчука о концентрации только на экономическом развитии страны, также не выдерживает критики.

"Как богатая Украина с европейскими принципами может устраивать Путина? Никак. Ему не нужен Крым и Донбасс. Ему нужно, чтобы его власти ничего не угрожало. Богатая Украина с европейскими принципами – это угроза его власти. И согласиться на это он может только, если это предотвратит другую, более прямую и сильную угрозу", - считает главный коммерческий директор "Нафтогаза Украины".