Нацбанк решил ликвидировать банк "Траст"

Правление Нацбанка Украины 29 декабря решило отозвать банковскую лицензию и ликвидировать ПАО "Банк "Траст", говорится в сообщении Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) в пятницу.

Согласно ему, ФГВФЛ начала процедуру ликвидации банка, которая продлится до 29 декабря 2018 года.

Решением Фонда полномочия ликвидатора делегированы представителю ФГВФЛ, временному администратору банка Владимиру Кухареву.

Как сообщалось, НБУ 6 декабря 2016 года отнес банк "Траст" к категории неплатежеспособных в связи с ухудшением финансового состояния финучреждения.

"Ухудшение финансового состояния банка "Траст" имело системный характер и обусловлено рядом факторов. В частности, значительный объем кредитов банка предоставлялся на территориях, на которых осуществляется АТО. В связи с отсутствием обслуживания таких кредитов, финансовое положение банка значительно ухудшилось. Капитал банка стал отрицательным (на 1 декабря – "минус" 135 млн грн)", - сообщил НБУ.

Как отметил регулятор, со 2 июля 2016 года у банка были ограничения на привлечение вкладов физических лиц. Несмотря на это, в конце ноября банк возобновил привлечение вкладов по завышенным процентным ставкам. НБУ по закону обязан был принять решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных в случае невыполнения проблемным банком распоряжения, решения и требований регулятора об устранении нарушений банковского законодательства, нормативных актов регулятора на протяжении установленного НБУ срока.

Акционер вел переговоры о продаже банка, однако в НБУ не поступал официальный пакет документов на согласование приобретения существенного участия в банке "Траст".

По данным НБУ, 96% вкладчиков банка "Траст" получат свои вклады в полном объеме в рамках гарантированных выплат (до 200 тыс. грн). Общая гарантированная сумма возмещения составляет 552 млн грн.

Банк "Траст" (ранее - Розничный неограниченный сервис) основан в 2007 году. Согласно информации НБУ, по состоянию на 22 февраля 2016 года владельцами банка "Траст" были Владимир Авраменко (78,9%), гражданин РФ Сергей Беляев (16,1%), Сорин Маерян (5%). До середины 2015 года акционерами банка были граждане РФ Илья Юров, Николай Фетисов и Сергей Беляев.

По данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2016 года по размеру общих активов банк "Траст" (825,045 млн грн) занимал 60-е место среди 100 действовавших в стране.