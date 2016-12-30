Украина начала пересмотр ограничений по импорту фарфоровой посуды

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) по заявлению ООО "Дружковский фарфоровый завод" 27 декабря 2016 года решила возбудить и провести пересмотр специальных мер в отношении импорта в Украину фарфоровой посуды (код по УКТВЭД 6911 10 00 00).

"Комиссия установила, что в заявлении содержится достаточно информации и доказательств для возбуждения и пересмотра специальных мер в отношении импорта в Украину посуды и приборов столовых или кухонных из фарфора вне зависимости от страны происхождения и экспорта", – говорится в сообщении МКМТ в газете "Урядовый курьер" в пятницу.

Проведение пересмотра поручено Минэкономразвития. Регистрация заинтересованных лиц осуществляется в 20-дневный срок с момента публикации сообщения МКМТ.

Согласно украинскому законодательству, решение о продлении действия антидемпинговых мер или их аннулировании должно быть принято, как правило, в течение 12 месяцев после начала пересмотра.

Как сообщалось, 20 мая 2013 года МКМТ опубликовала решение о возбуждении и проведении специального расследования в отношении импорта в Украину фарфоровой посуды по результатам рассмотрения заявлений ООО "Дружковский фарфоровый завод", ОАО "Сумской фарфоровый завод", ООО "Коралл Довбышский фарфоровый завод" и информации Минэкономразвития.

Спустя год Украина ввела специальную пошлину на импорт посуды и приборов из фарфора независимо от страны происхождения в размере 35,6% в первый год действия, 32% - во второй и 28,8% – в третий.

Ранее украинская сторона уточняла, что в период со второго квартала 2012 года по первый квартал 2013 года основной импорт такой продукции приходился на Китай – 94,19%, тогда как доля польских производителей была равна 2,3%, чешских – 0,6%, турецких и белорусских – по 0,5%.

Египет весной 2014 года через Комитет по защитным мерам Всемирной торговой организации (ВТО) направил вопросы украинской стороне в связи с сомнения в справедливости введенного Украиной ограничения импорта этой продукции. Египет просил пояснить, почему Украина отнесла его к развитым странам, лишив, таким образом, полагающихся развивающимся странам преференций в таких расследованиях импорта

Согласно данным Госстата, в январе-октябре 2016 года импорт посуды и приборов из фарфора (код по УКТВЭД 6911 10 00 00) составил 2,081 тыс. тонн на $3,42 млн, тогда как экспорт – 38,1 тонны на $0,08 млн. Основным поставщиком этой продукции в Украину остается Китай – 1,61 тыс. тонн на $2,22 млн, а также Польша – 0,16 тыс. тонн на $0,43 млн.