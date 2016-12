"ДТЭК Энерго" провел обмен еврооблигаций на новые

Крупнейший украинский частный энергохолдинг "ДТЭК Энерго" в рамках согласованных ранее с держателями еврооблигаций условий реструктуризации 29 декабря 2016 года провел обмен выпущенных ранее выпусков еврооблигаций на новый выпуск, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в энергохолдинге.

"Ценные бумаги (...) на сумму $750 млн со ставкой 7,875% годовых и на сумму $160 млн со ставкой 10,375% годовых объединены в единый выпуск новых еврооблигаций со сроком обращения до 31 декабря 2024 года", – отметили в "ДТЭК Энерго".

В компании напомнили, что погашение по новым еврооблигациям будет осуществляться двумя равными частями: 50% - в декабре 2023 года, 50% - по истечению срока обращения.

"Тендер для банков-кредиторов, на котором "ДТЭК Энерго" предложил часть банковского долга в сумме $300 млн конвертировать в еврооблигации, успешно завершен. Банки-кредиторы поддержали предложение компании", – сообщили также в энергохолдинге.

По его информации, перевод части банковского долга в еврооблигации и оформление долгосрочной реструктуризации банковских кредитов планируется провести в январе 2017 года.

Как сообщалось, "ДТЭК Энерго" в начале апреля 2016 года заявил о невозможности оплачивать купоны по еврооблигациям на $750 млн со ставкой 7,875% и погашением 4 апреля 2018 года и по еврооблигациям на $160 млн со ставкой 10,375% и погашением 28 апреля 2018 года.

Советником по организации процесса реструктуризации энергохолдинг привлек Rothschild, юридическим советником – Latham & Watkins и инициировал соглашение о временном моратории и освобождении от обязательств (standstill) сроком до 28 октября 2016 года.

В конце октября 2016 года компании удалось согласовать с комитетом кредиторов основные условия реструктуризации ценных бумаг. 18 ноября "ДТЭК Энерго" предложил утвердить их всем держателям еврооблигаций.

Соглашение с держателями еврооблигаций было достигнуто во время соответствующего собрания 19 декабря и утверждено Высоким судом Англии и Уэльса (High Court of Justice Chancery Division of England and Wales) 21 декабря 2016 года.

Ставка купона по новым евробондам установлена на уровне 10,75% годовых. При этом в 2017-2018 гг. выплата купона в денежной форме будет осуществляться по ставке 5,5% годовых, в 2019 году – 6,5% годовых, в 2020 году – 7,5% годовых, в 2021 году – 8,5% годовых, в 2022-2023 гг. – 9,5% годовых, в 2024 году – 10,75% годовых.

Оставшаяся часть купона, не выплаченная в денежной форме, капитализируется и будет добавляться к основной сумме еврооблигаций на ежеквартальной основе.

Кроме того, в рамках реструктуризации ценных бумаг "ДТЭК Энерго" провел тендер для банков-кредиторов, на котором предложил часть банковского долга конвертировать в новые еврооблигации. Одним из условий участия в тендере является согласие с предложенным компанией планом реструктуризации банковского кредитного портфеля. Максимальная сумма тендера была установлена на уровне $300 млн. По состоянию на 22 декабря 2016 года значительное большинство банков-кредиторов поддержало предложение компании.

"ДТЭК Энерго" (ранее – "ДТЭК") создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Ему делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.