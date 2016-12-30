Экономика

15:53 30.12.2016

ФГИ обещает сотрудникам ОПЗ сохранить рабочие места и выплаты после остановки предприятия

Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины обещает сотрудникам ПАО "Одесский припортовый завод" сохранить рабочие места и выплаты после остановки предприятия.

"Плановая остановка деятельности ОПЗ, начавшаяся 30 декабря 2016 года, не будет иметь негативных последствий для работников завода … Остановка – это временная мера, благодаря которой удастся предотвратить генерирование заводом огромных убытков, связанных с высокой ценой на газ и негативной конъюнктурой на рынке минеральных удобрений … ФГИ продолжает тесное сотрудничество с Кабинетом министров для возобновления эффективной работы ОПЗ в ближайшее время", - отмечено в сообщении фонда.

Как сообщалось, ПАО "Одесский припортовый завод" временно остановит производство. Долг предприятия за газ перед НАК "Нафтогаз Украины" превышает 1 млрд грн.

Накануне многолетний руководитель ОПЗ Валерий Горбатко уволился со своей должности.

Предприятие выпускает химическую продукцию, занимается также перевалкой аммиака на морской транспорт.

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