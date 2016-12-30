Экономика

15:52 30.12.2016

Немецко-Украинский фонд предоставил Укргазбанку финансирование для кредитования малого и среднего бизнеса на EUR3,5 млн и 23 млн грн

Немецко-Украинский фонд (НУФ) предоставил подконтрольному государству Укргазбанку (Киев) дополнительное финансирование для кредитования малого и среднего бизнеса объемом EUR3,5 млн и 23 млн грн, сообщил банк на веб-сайте.

Согласно сообщению, соответствующее соглашение с НУФ Укргазбанк подписал 28 декабря 2016 года.

Финансовые ресурсы предоставлены Укргазбанку на пять лет. Их стоимость позволяет снизить процентную ставку для кредитования малого и среднего бизнеса.

При сотрудничестве с НУФ Укргазбанк в 2016 году предоставил 129 кредитов на сумму более 120 млн грн.

АБ "Укргазбанк" создан в 1993 году. К январю-2016 государство владело 94,9409% его акций.

Согласно данным НБУ, на 1 октября 2016 года Укргазбанк по размеру активов занимал 4-е место (57,909 млрд грн) среди 100 действовавших в стране банков.

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