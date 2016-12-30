Нацсовет по телевидению и радиовещанию ожидает от "1+1" документы о бенефициаре

Национальный совет по телевидению и радиовещанию заявляет, что ожидает от телеканала "1+1" документы о бенефициарных владельцах.

"Нацсовет неоднократно обращался к руководству канала относительно необходимости в соответствии со статьей 24 (абзац 10) закона Украины "О телевидении и радиовещании" подачи подтверждающих документов о владельцах", - сообщается на сайте Нацсовета в пятницу.

Согласно информации, телеканал "1+1" настоял на получении официального запроса о предоставлении такого документа почтой.

"Поэтому Нацсовет отправил запрос курьерской службой, в 11:12 30 декабря он был доставлен на "Студию 1+1"", - указано в сообщении.

В информации речь также идет о том, что во время диалога с ведущей программы "ТСН" Натальей Мосейчук в прямом эфире 29 декабря глава Нацсовета Юрий Артеменко сообщил, что как только регулятор получит от вещателя документы о конечном владельце, ему будет выдан бланк лицензии. При этом ведущая "1+1" заверила, что такие документы будут предоставлены 30 января утром.

"Национальный регулятор ждет обещанные документы", - отметили в Нацсовете.