Правительство упростило экспорт металлолома, отменив систему регистрации внешнеэкономических контрактов

Кабинет министров Украины упростил экспорт лома черных и цветных металлов, отменив, в частности, систему регистрации внешнеэкономических контрактов на операции с металлоломом.

Соответствующие изменения правительство постановлением №1035 от 28 декабря 2016 года внесло в ряд своих постановлений, а также отменив некоторые из них.

"Правительство упростило процедуру осуществления экспорта металлолома. Принятое решение будет способствовать либерализации внешнеэкономической деятельности и ликвидирует устаревшие барьеры внешней торговли. Среди прочего отменен институт регистрации контрактов на экспорт металлолома как такой, которые не содержал экономический эффект. Постановление отменяет обязательную бюрократическую процедуру такой регистрации, чем фактически разрешает свободный экспорт металлолома, улучшает бизнес-климат в стране и значительно снижает коррупционные риски в этой отрасли", - отмечается в пояснении к принятому постановлению правительства.

Вследствие принятия постановления его авторы ожидают роста объемов экспорта металлолома и увеличения в связи с этим поступлений валютной выручки, установления баланса между заготовителями, экспортерами и потребителями металлолома. При этом субъекты внешнеэкономической деятельности будут предоставлять меньшее количество разрешительных документов для таможенного оформления экспорта товара.

Как сообщалось, Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины предложил отменить карточки регистрации-учета внешнеэкономического контракта (договора) при экспорте металлолома в рамках реализации закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке", принятого Верховной Радой 12 июля текущего года.

Соответствующий проект постановления правительства "О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета министров Украины" был подготовлен МЭРТ в октябре 2016 года.

При этом пояснялось, что с целью приведения актов Кабмина в соответствие с принятым Верховной Радой законом необходимо отменить постановление правительства, которым утверждался порядок регистрации внешнеэкономических контрактов (договоров) на осуществление экспортных операций с металлоломом (с изменениями) и постановление, которое содержало норму относительно таможенного оформления экспорта металлолома на основании бумажного экземпляра карточки регистрации-учета внешнеэкономического контракта на осуществление экспортных операций с металлоломом или ее экземпляра в форме электронного документа.

Цель принятия постановления - приведение актов правительства в соответствие с законом, дерегуляция рынка металлолома, упрощение регуляторной базы.

В сопроводительных документах отмечалось, что в Украине действует 616 предприятий по операциям с ломом черных металлов, в том числе 62 крупных, 492 средних и 62 малых.

Верховная Рада 12 июля 2016 года приняла закон с учетом предложений президента и на год повысила вывозную пошлину на лом с EUR10/тонна до EUR30/тонна, одновременно отменив регистрацию импортных контрактов.