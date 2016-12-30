НКЦБФР остановила действие лицензии "Бизнес-Инвест" для деятельности на фондовом рынке

Национальная комиссия, по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) остановила лицензию ООО ИК "Бизнес-Инвест" (Днипро) на осуществление деятельности на фондовом рынке, сообщается на сайте регулятора.

Соответствующее решение НКЦБФР приняла на заседании 30 декабря 2016 года.

Согласно госреестру, в настоящее время собственниками "Бизнес-Инвест" значится ряд физических лиц.

Ранее ИК принадлежала ряду кипрских и виргинских компаний из группы "Приват" Игоря Коломойского.