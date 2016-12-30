Правительство утвердило перечень земучастков для строительства жилья военным

Кабинет министров Украины утвердил перечень земельных участков государственной собственности, не относящихся к землям обороны, на которых Служба безопасности Украины (СБУ) планирует строительство жилья для военнослужащих и членов их семей.

Согласно постановлению №1054-р от 21 декабря 2016 года, возведение домов планируется за счет небюджетных источников финансирования.

"Принятое решение позволит СБУ увеличить объемы строительства жилья для военнослужащих", - говориться в документе, обнародованном на веб-сайте Кабмина.

Перечнем, в частности, предусмотрено строительство жилого дома с подземным паркингом на участке площадью 0,26 га по ул. Боричев Ток, 4а в Киеве.

Кроме того, в перечень включены земельные участки в Ривном, Николаеве, Ковеле (Волынская обл.), Мариуполе (Донецкая обл.), Ужгороде, Ивано-Франковске, Долине (Ивано-Франковская обл.), Кропивницком, Львове, Стрые, Буске (оба - Львовская обл.), Черноморске (Одесская обл.), Полтавк, Кременчуге (Полтавская обл.), Хмельницком, Каменец-Подольском(Хмельницкая обл.), Чернигове, пгт Глыбоке (Черниговская обл.).