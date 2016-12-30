Экономика

14:53 30.12.2016

Суд отказал экс-члену НКРЭКУ в отмене решения регулятора о введении формулы "Роттердам+" при ценообразовании на уголь

Окружной административный суд Киева отказал экс-члену НКРЭКУ Андрею Герусу в признании незаконным и отмене постановления регулятора №289 от 3 марта 2016 года о внедрении формульного ценообразования на энергетический уголь по принципу "стоимость в порту Роттердам плюс стоимость доставки в Украину".

Соответствующе решение суд принял на заседании 29 декабря 2016 года.

"Судья Ищук принял решение отказать в удовлетворении иска по отмене "Роттердама+". Шесть наших ходатайств о привлечении свидетелей, АМКУ, министра энергетики – отклонены. Недельный судебный спринт (по просьбе НКРЭКУ) завершился прогнозировано. Идем в апелляцию", - написал А.Герус на своей Facebook-странице.

Как сообщалось со ссылкой на А.Геруса, он требует отменить постановление на формальных основаниях, хотя настоящей причиной иска является то, что постановление НКРЭКУ привело к дополнительному и, по его мнению, необоснованному повышению тарифов на электроэнергию для небытовых потребителей.

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