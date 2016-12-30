АМКУ оштрафовал "Укркурьер" на 430 тыс. грн из-за недобросовестной конкуренции

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ООО "Укркурьер" на 430 тыс. грн из-за нарушения закона о защите от недобросовестной конкуренции в виде распространения неправдивой информации.

"Оштрафовано физлицо-предприниматель на 34 тыс. грн и ООО "Укркурьер" на 430 тыс. грн за нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции в виде распространения информации, вводящей в заблуждение, путем размещения на сайте www.ukrcourier.com неправдивой информации о том, что "Укркурьер" - национальный оператор почтовой связи", – сообщило ведомством на веб-сайте в пятницу.

Как сообщалось, ранее в рамках указанного дела АМКУ оштрафовал материнскую компанию "Укркурьера" – ООО "Региональная энергетическая компания" (оба – Одесса) на 34 тыс. грн за не предоставление информации в установленный срок.

В материалах комитета указывалось, что регистратором доменного имени сайта "Укркурьер" является национальный регистратор доменных имен компания Imena.UA, который принадлежит ООО "Интернет Инвест". В свою очередь, в "Интернет Инвест" комитету сообщили, что доменное имя зарегистрировано на Александра Чумака, являющегося руководителем и соучредителем ООО "Региональная энергетическая компания".

Согласно данным в госреестре, А.Чумаку принадлежит почти 99%-ная доля в "Региональной энергетической компании", еще 1% владеет Анна Чумак.

Чистый доход "Укркурьера" в первой половине 2015 года составил 10,27 млн грн, чистая прибыль - 0,1 млн грн.

За 2014 год чистая выручка компании составила 37,31 млн грн, сократившись по сравнению с предыдущим годом на 7%.

Как сообщало издание "Наші гроші", в октябре 2011 года "Укркурьер" получил подряд Минюста на курьерские услуги на сумму 19,45 млн грн, победив в тендере "Укрпочту" и одесское "Курьер Сервис Плюс", которые предложили соответственно 87 млн грн и 21,52 млн грн. На следующий год закупки у "Укркурьера" осуществлялись по неконкурентной процедуре "у одного участника", поскольку в структурных подразделениях Государственной исполнительной службы уже был установлен программный комплекс, являвшийся неотъемлемой частью технологического процесса подготовки и отправления письменной корреспонденции органами этой службы, указывали "Наші гроші".