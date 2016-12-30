Шебелинский ГПЗ за 11 мес. увеличил переработку газоконденсата на 7,4%

Шебелинский газоперерабатывающий завод (ГПЗ, Харьковская обл.) в январе-ноябре 2016 года увеличил переработку газового конденсата на 7,4% (на 31,2 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2015 года – до 450 тыс. тонн.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве энергетики и угольной промышленности, в ноябре этого года ГПЗ увеличил переработку газоконденсата на 14,6% (на 5,7 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем 2015 года – до 44,8 тыс. тонн.

Предприятие в январе-ноябре 2016 года снизило производство бензина на 15,2% (на 25,2 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 139,8 тыс. тонн, мазута – на 2,8% (на 1,4 тыс. тонн), до 48 тыс. тонн, но увеличило производство дизтоплива на 10,9% (на 10,7 тыс. тонн) – до 108,8 тыс. тонн.

Как сообщалось, Шебелинский ГПЗ в 2015 году сократил переработку газового конденсата украинского происхождения на 1,6% (на 7,6 тыс. тонн) по сравнению с 2014 годом – до 472,6 тыс. тонн.

Предприятие по итогам 2015 года сократило выпуск бензина на 13,8% (на 28,5 тыс. тонн) – до 177,3 тыс. тонн, дизтоплива – на 8,3% (на 9,8 тыс. тонн), до 108,7 тыс. тонн, но увеличило производство мазута на 2,4% (на 1,3 тыс. тонн) - до 55,2 тыс. тонн.

Шебелинский ГПЗ в 2016 году перешел на выпуск бензинов и дизтоплива качества Евро-4. По словам коммерческого директора "Укргазвыдобування" Сергея Федоренко, к 1 января 2018 года завод планируется перевести на выпуск моторного топлива стандарта Евро-5.

Шебелинский ГПЗ эксплуатирует ПАО "Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины".