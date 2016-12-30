Многолетний руководитель ОПЗ Горбатко уволился со своей должности

Валерий Горбатко уволен с должности председателя правления ПАО "Одесский припортовый завод", сообщило предприятие в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Соответствующее решение наблюдательный совет предприятия принял 28 декабря в связи с просьбой В.Горбатко уволить его по собственному желанию по состоянию здоровья.

В.Горбатко руководил ОПЗ с апреля 2004 года.

Как сообщалось, ОПЗ может быть остановлен с 1 января 2017 года, долг предприятия за газ перед НАК "Нафтогаз Украины" превышает 1 млрд грн.

ОПЗ выпускает химическую продукцию, занимается также перевалкой аммиака на морской транспорт.