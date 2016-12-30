Правительство планирует к концу 2017г обеспечить управление ОСМД для 29% жилого фонда

Кабинет министров Украины планирует к концу 2017 года обеспечить управление организаций совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) 29% жилого фонда страны.

Такая инициатива содержится в проекте среднесрочного плана приоритетных действий правительства до 2020 года, обнародованном на его официальном веб-сайте.

Согласно документу, до 2020 года планируется увеличить количество жилых домов, находящихся под управлением ОСМД, до 50% от общего объема жилого фонда.

По данным правительства, на конец 2016 года количество действующих ОСМД составляет 24,382 тыс., что покрывает 23% общей площади жилого фонда страны.

Как отмечается в документе, показатель обслуживания многоквартирного жилого фонда управителями, избранными совладельцами домов самостоятельно, предполагается увеличить до 10% к концу 2017 года, до 25% - к 2020 году.

По состоянию на конец 2016 года 43% площади многоквартирного жилого фонда Украины обслуживается коммунальными предприятиями, 16,5% – частными предприятиями.

Как указано в документе, принятие новой редакции закона "О жилищно-коммунальных услугах" планируется до четвертого квартала 2017 года. Результатом этого ожидается внедрение новой модели договорных отношений между потребителями жилищно-коммунальных услуг и их исполнителями.

Согласно плану правительства, объем выдачи кредитов по Государственной программе термомодернизации и повышения энергоэффективности в жилом секторе (программа "теплых кредитов" – ИФ) в 2017 году предполагается увеличить в 3,8 раза от уровня 2016 года – до 5,567 млрд грн. В 2018 году предполагается увеличить его еще в 1,9 раза – до 10,505 млрд грн.