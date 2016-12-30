НАБУ уведомляет о завершении досудебного расследования дела пойманной с поличным чиновницы Минагропрома и аресте ее имущества

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) 28 декабря 2016 года завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту получения неправомерной выгоды и.о. главы департамента управления госсобственности Министерства аграрной политики и продовольствия Елены Полищук.

Как сообщается на официальном сайте НАБУ, в ходе досудебного расследования детективы установлено, что чиновница вымогала и получила от предпринимателя неправомерную выгоду в размере $150 тыс. за согласование ликвидационной массы обанкротившегося предприятия и участия в торгах с целью дальнейшего приобретения имущества этого предприятия.

Подозреваемая задержана 2 августа 2016 года у здания Министерства. Тогда же был проведен обыск в ее автомобиле, во время которого были изъяты денежные средства, полученные в качестве неправомерной выгоды. Имущество подозреваемой - квартира в Киеве, земельный участок и автомобиль - арестованы.

"Теперь подозреваемой и стороне защиты открыт доступ к материалам следствия. По завершению с его ознакомлением обвинительный акт направят в суд. В случае признания виновной чиновнице угрожает наказание в виде лишения свободы на 8-12 лет с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Е.Полищук в Минагропроде работала около пяти лет. До назначения 27 июля 2016 года на должность и.о. главы департамента управления госсобственностью занимала должность начальника отдела контроля над процедурой реорганизации и ликвидации госпредприятий.

По словам заместителя руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимира Кривенко, госчиновница обвиняется в махинациях с процедурой ликвидации и приватизации госпредприятия из структуры Минагропрода "Обериг" (Харьковская обл.).

Сама обвиняемая свою вину отрицает. "Никаких денег я ни у кого не требовала. Реально только следствие может установить, как они оказались в моем авто. Я к этим деньгам не притрагивалась", - заявляла обвиняемая на суде.

Соломенский райсуд Киева 4 августа 2016 года постановил заключить задержанную Е.Полищук под стражу на 60 дней с правом внесения залога в размере 124,2 тыс. грн.