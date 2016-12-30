И.о. главы правления Вектор Банка назначен экс-директор департамента риск-менеджмента Коммерческого индустриального банка

Исполняющим обязанности председателя правления Вектор Банка (Киев) с 30 декабря 2016 года назначен Олег Фесенко вместо Алексея Поляшова, сообщил банк в системе раскрытия информации НКЦБФР.

О.Фесенко до настоящего времени занимал должность советника главы правления Вектор Банка, ранее возглавлял департамент риск-менеджмента Коммерческого индустриального банка.

Как сообщалось, в начале августа 2016 года Андрей Перкаль стал 100%-ным владельцем Вектор Банка.

А.Перкаль является основателем IT-компании Digital Space, которая разрабатывает программное обеспечение для банковского сектора.

Национальный банк Украины зарегистрировал Вектор Банк 31 января 2014 года.

Согласно данным НБУ, на 1 октября 2016 года Вектор Банк по размеру активов занимал 92-е место (209,438 млн грн) среди 100 действовавших в стране банков.