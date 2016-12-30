Рынки акций АТР завершили год разнонаправленной динамикой, Hang Seng вышел в плюс в последний торговый день

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменились разнонаправленно как по итогам последней торговой сессии 2016 года, так и по итогам всего года.

В пятницу японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,2%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,2%, гонконгский Hang Seng увеличился на 1%, южнокорейский KOSPI вырос на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,6%.

По итогам всего года Nikkei 225 прибавил 0,4%, тогда как более широкий индикатор фондового рынка Японии - Topix - потерял 1,9%, завершив год снижением впервые с 2011 года, сообщило агентство.

Topix подскочил на 25% с минимума этого года, однако не смог нивелировать потери полностью.

"Инвесторы по-прежнему с осторожностью смотрят на японский рынок, учитывая то, насколько существенно он уже вырос, - отмечает аналитик Sumitomo Mitsui Trust Bank в Токио Аяко Сера. - Действия Банка Японии продолжают поддерживать рынок, а динамика индексов в пятницу связана лишь с изменением курса иены".

WSJ Dollar Index, отслеживающий колебания доллара относительно корзины 16 основных мировых валют, снижается в пятницу.

Ослабление доллара США негативно сказалось на котировках акций японских экспортеров, акции Honda Motor потеряли в цене 0,8%, Nissan Motor - 0,4%, Sony - 0,7%.

Бумаги японской Toshiba взлетели в цене на 9,4%. Их стоимость упала на 41% за последние три сессии после того, как компания сообщила о списаниях на несколько миллиардов долларов в связи со строящимися атомными реакторами в США. Эксперты сочли, что падение цены акций Toshiba было чрезмерным.

Ослабление доллара в пятницу уменьшило негативное влияние падающего юаня на китайский фондовый рынок, отмечают эксперты. Курс китайской валюты к доллару США вырос, что поддержало рынок акций КНР. Ослабление доллара поможет сдержать отток капитала из Китая, пишет MarketWatch.

Китайский индекс Shanghai Composite в декабре упал на 4,5%, его снижение по итогам всего года составило 12%, став максимальным с 2011 года.

Гонконгский индекс Hang Seng завершил год повышением на 0,4%, причем индикатор вышел в плюс в последний день год, завершив торги ростом на 1% благодаря активизации китайских инвесторов в рамках программы взаимосвязи фондовых бирж Гонконга и Шанхая.

В пятницу лидерами роста в Гонконге стали акции горнодобывающих компаний: стоимость бумаг Zhaojin Mining подскочила на 5,2%, Chalco - на 3,9%.