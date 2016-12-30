АМКУ разрешил физлицу покупку более 50% СК "Галицкая"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) дал разрешение физическому лицу-гражданину Украины на приобретение акций ЧАО "Страховая компания "Галицкая" (Ивано-Франковск), что обеспечит превышение 50% голосов в высшем органе управления общества, сообщает пресс-служба ведомства.

По информации сайта компании, Николай Круць является собственником 58,54% ее акций, Богдан Заяць - 19,51%. Согласно данным Единого госреестра Министерства юстиции, руководитель СК - Михаил Торбьяк.

Как сообщалось, производитель цемента ПАО "Ивано-Франковскцемент" (Ямница, Ивано-Франковская обл.) в 2013 году сократил свою долю в СК с 97,5453% (165,827 тыс. акций) до 0% в то время, как два физлица нарастили свои доли в компании до 19,51% (до 33,17 тыс. акций с 4) и до 58,54% (до 99,519 тыс. акций с 24).

Также сообщалось, что акционеры СК на внеочередном общем собрании 4 ноября 2016 года приняли решение о выплате дивидендов в размере 100 млн грн за счет средств нераспределенной прибыли прошлых периодов. Согласно отчетности компании, ее нераспределенная прибыль к концу 2015 года составляла 102,688 млн грн. Страховщик окончил 2015 год с чистым убытком в размере 7,86 млн грн, тогда как в 2014 году получил чистую прибыль в размере 1,626 млн грн, в 2013 году - 22,685 млн грн, в 2012 году - 42,1 млн грн, в 2011 году - 49,2 млн грн.

СК "Галицкая", зарегистрированная в 1995 году, специализируется на рисковых видах страхования.

Уставный капитал страховщика составляет 8,5 млн грн.