Stoxx Europe 600 завершает год снижением, британский FTSE 100 - максимальным ростом с 2013 г

Европейские фондовые индексы опускаются в пятницу, инвесторы занимают осторожную позицию в последний торговый день 2016 года.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился в ходе торгов на 0,3%, до 359,26 пункта.

Британский FTSE 100 теряет 0,3%, французский CAC 40 - 0,2%, германский DAX - 0,1%.

Stoxx Europe 600 завершает 2016 год снижением на 1,6%. Индекс так и не восстановился полностью от потерь, зафиксированных в начале года из-за серьезной обеспокоенности инвесторов возможностью ослабления экономического подъема в Китае. Среди других факторов, оказавших давление на индекс в 2016 году, - опасения в отношении слабых темпов роста экономики еврозоны и политическая неопределенность, а также угроза банковского кризиса в Италии.

Значение индекса находилось в диапазоне шириной менее 50 пунктов в течение основной части этого года, и лишь в четвертом квартале рынок получил импульс к росту благодаря избранию Дональда Трампа президентом США, повысившему надежды на ускорение экономического роста в мире, а также продлению Европейским центральным банком (ЕЦБ) срока действия программы выкупа активов.

Тем временем, британский индекс FTSE 100 завершает текущий год максимальным подъемом за три года - на данный момент его прирост составляет 13,9%, пишет MarketWatch.

"FTSE получил поддержку за счет двух факторов в этом году. Во-первых, в начале года сырьевые товары, в том числе нефть и металлы, были в немилости у трейдеров, что привело к их серьезной недооценке и создало отличные возможности для инвесторов, - отмечает аналитик Financial Orbit Крис Бэйли. - Акции горнодобывающих компаний оказались очень и очень дешевыми, и, если посмотреть на бумаги BHP Billiton, видно, что их стоимость подскочила более чем вдвое с январских минимумов".

Вторым фактором стало июньское решение Великобритании о выходе из Евросоюза, говорит эксперт.

"Когда фунт стерлингов подешевел, тот факт, что компании индекса FTSE 100 получают существенную порцию доходов от зарубежных операций, стал оказывать огромное влияние на рынок", - говорит К.Бэйли.

Германский индекс DAX 30 завершает текущий год подъемом более чем на 6%.

В пятницу индикаторы 12 из 19 отраслевых групп индекса Stoxx Europe 600 снижаются.

Лидерами падения являются акции Credit Suisse AG (-1,4%) и Ryanair Holdings (-1,2%.)

Также дешевеют акции нефтекомпаний: стоимость бумаг BP упала на 1,2%, Royal Dutch Shell - на 0,8%.